Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (30.03.2023) Mülltonnen an der Schrozberger Straße und der Stimpfacher Straße angezündet. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 02.40 Uhr und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatten die Flammen bereits auf andere Mülltonnen die in einem Bretterverschlag standen, übergegriffen. Kräfte der Feuerwehr entdeckten bei ihrer Anfahrt einen weiteren Brand in der Stimpfacher Straße und löschten ihn. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief ohne Ergebnis. Bei den zwei Bränden entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell