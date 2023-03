Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto prallt gegen Baum

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Unfall in der Weilimdorfer Straße ist am Mittwochabend (29.03.2023) ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 19-jähriger Fahrer eines Ford Kuga fuhr gegen 19.30 Uhr die Weilimdorfer Straße in Richtung Föhrichstraße entlang. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve, kurz nach der Einmündung Goslarer Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Schildermast sowie einen Wegweiser und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

