Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240404-1-pdnms Schwerverletzter Mann nach Körperverletzung mittels Messer in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Imbiss in der Friedrichstraße in Neumünster, bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 33 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Zwei Kunden in einem Imbiss in der Friedrichstraße gerieten während einer Essensbestellung in Streit. Es kam im Laufe dieses Streites auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der 33 jährige Geschädigte wurde von dem anderen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Täter zog dann ein Springmesser aus seiner Tasche und stach dem Geschädigten die Klinge in die linke Schulter, wo das Messer dann steckenblieb. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der verletzte Geschädigte wurde im Anschluss vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und kam danach mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt für den 33 jährigen Geschädigten.

Eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Beschuldigten verlief negativ, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Wer konnte die Tat beobachten, wer kann Hinweise auf den flüchtenden Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell