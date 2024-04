Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240403-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Karby gesucht

Karby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht von 02.04.2024 auf den 03.04.2024 wurde in den " Tante Emma Laden " in der Straße An der Kirche in Karby eingebrochen.

Der oder die Täter schlugen ein großes Schaufenster des Geschäftes ein und drangen so ins Innere des Gebäudes ein.

Im Geschäft hatten es der oder die Täter hauptsächlich auf Vodka, Energy Dosen und Tabak samt Blättchen abgesehen, außerdem wurden noch ca. 100 Euro an Bargeld aus der Kasse gestohlen.

Die Polizei in Damp sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der Nacht vom 02.04.2024, 22.00 Uhr auf den 03.04.2024, 05.00 Uhr verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten können? Wer hat vermutlich sehr laute Geräusche ( das Zerbersten der großen Schaufensterscheibe ) in der Nacht wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damp unter der Rufnummer 04352-3074000.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell