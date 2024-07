Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nur knapp 15 Minuten stand ein BMW am Montagvormittag unbeaufsichtigt am Fahrbahnrand der Heinrich-von-Hohenlohe-Straße in Bad Mergentheim. Diese Zeit reichte einem unbekannten Autofahrer, um wohl beim Vorbeifahren Schäden in Höhe von über 1.000 Euro zu verursachen und sich dann unerkannt aus dem Staub zu machen. Gegen 11.30 war der Besitzer des BMWs noch bei seinem Auto, welches zu diesem Zeitpunkt noch unbeschadet an der Straße stand. Knapp 15 Minuten später kam der Mann erneut zu seinem Wagen und bemerkte die Schäden an der Fahrerseite. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 53990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Freudenberg: Rehgeiß getötet und enthauptet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Wochenende bei Freudenberg eine Rehgeiß während der Schonzeit getötet und enthauptet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Wilderer geben können. Der unbekannte Täter erlegte das Tier zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagvormittag, trennte den Kopf vermutlich mit einem Messer ab und ließ den Körper des Rehs am im Wald gelegenen Burgweg oberhalb von Freudenberg am Main liegen. Zeugen, die Hinweise auf den Wilderer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Abteilung Gewerbe/Umwelt beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell