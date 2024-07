Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 78-Jährige musste am Montagmittag nach einem Unfall in Öhringen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin saß als Beifahrerin in einem BMW, der von einer 52-Jährigen gegen 12.15 Uhr über die Schillerstraße gesteuert wurde. Da an der Kreuzung mit der Friedrichsruher Straße die Ampel auf gelb schaltete, bremste die 53-Jährige ihren Wagen ab. Das bemerkte der dahinter folgende Fahrer eines Opels wohl zu spät und kollidierte mit dem Heck des BMWs. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von jeweils etwa 6.000 Euro. Über die Schwere der Verletzungen der 78-Jährigen, können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell