POL-KLE: Straelen-Rieth - PKW-Fahrer nach Kollision mit Baum unverletzt

Verdacht auf Alkohol, Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag (21. Mai 2024) kam es gegen 22:46 Uhr auf der Riether Straße in Straelen-Rieth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Wachtendonk unter anderem mit einem Baum kollidierte. Er fuhr auf der Riether Straße von Straelen in Richtung Herongen, als er nach eigenen Angaben aufgrund des Regens und nicht funktionierender Scheibenwischer in seiner Sicht beeinträchtigt war und daher nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er touchierte und beschädigte einen Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und einen Baum, wodurch er nach links abgelenkt wurde und in einem Grünstreifen auf der linken Seite der Fahrbahn zum Stehen kam. Er wurde bei dem Unfall, bei dem das Fahrzeug so schwer beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf den Konsum von Alkohol und Drogen, woraufhin entsprechende Blutproben angeordnet und durch einen Arzt entnommen wurden. Des weiteren wird von Seiten des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern gegen den jungen Mann auch noch wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.(sp)

