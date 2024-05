Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zweimal Raub am Prinz-Moritz-Park

Geschädigte verletzt

Kleve (ots)

Im Bereich um den Klever Prinz-Moritz-Park kam es durch bislang unbekannte Täter am Sonntag (19. Mai 2024) und Dienstag (21. Mai 2024) zu Raubdelikten.

Am Sonntag gegen 00:15 Uhr schlugen mehrere Personen auf einen 17-jährigen Klever ein. Ursprünglich hatte eine Gruppe von 4-5 Personen auf einer Bank am Anfang des Prinz-Moritz-Weges gesessen, als der junge Mann und ein Freund auf Fahrrädern an ihnen vorbeifuhren. Sie wurden aus der Gruppe angesprochen, reagierten jedoch nicht darauf. Daraufhin rannten zwei der Männer auf sie zu. Während der Freund fliehen konnte, wurde der 17-Jährige direkt angegriffen. Die Täter forderten Geld und das Handy, welches ihnen der junge Mann auch aushändigte. Trotzdem schlugen die beiden Täter auf den jungen Mann ein, der auch zu Boden stürzte. Das Handy konnte wieder aufgefunden werden, so dass lediglich ein geringer Münzgeld-Betrag erbeutet wurde. Die Fahndung der durch den Freund alarmierten Polizei nach den Tätern, die sich in Richtung Königsgarten entfernten, verlief negativ. Von der Gruppe, zu der vermutlich mindestens eine weibliche Personen gehörte, können nur die beiden männlichen Schläger beschrieben werden.

Erste Person:

- ca. 180 cm groß - blondes, lichtes Haar - 3-Tage-Bart - sprach Hochdeutsch

Zweite Person:

- ca. 180 groß - dunkel gekleidet - ca. 20 Jahre - sprach mit südländischen Akzent

Zu der zweiten Tat kam es nach Angaben des Geschädigten am Dienstag (21. Mai 2024) gegen 19:45 Uhr. Der 18-jähriger Klever hielt sich im Prinz-Moritz-Park auf. Er gab an, von drei ihm unbekannten Männern mit dunkler Hautfarbe angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Ihm wurden ein schwarzer Rucksack, ein Schlüsselbund und eine Musikbox entwendet. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

In beiden Fällen wurden die Überfallenen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise unter 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell