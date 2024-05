Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Sturz im Kreisverkehr: 46-jähriger Mann verliert aufgrund von Dieselspur die Kontrolle über Leichtkraftrad

Am Samstag (18. Mai 2024) kam es gegen 13:45 Uhr an Arcener Straße, Höhe Kevelaerer Straße, in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem schwarzen Leichtkraftrad vom Hersteller ZONTES die Straße aus Fahrtrichtung Walbeck kommend. Der Mann beabsichtigte den Kreisverkehr in Fahrtrichtung B58 zu verlassen, verlor dabei aber aufgrund einer Dieselspur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 46-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt, während das Kleinkraftrad leicht beschädigt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Straße befuhr und mit seinem Fahrzeug die Dieselspur hinterließ. Die Spur erstreckte sich zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in Richtungen der Ausfahrten Walbecker Straße und der B58.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Aussagen in diesem Zusammenhang machen könne, wenden sich bitte an die Polizei Geldern (02831 1250). (pp)

