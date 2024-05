Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Täter entwenden Bargeld

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (17. Mai 2024) und Dienstag (21. Mai 2024) kam es in Geldern zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten. Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zu den drei Sachverhalten welche der Polizei bekannt wurden.

Im Zeitraum von Freitag (17. Mai 2024), 09:15 Uhr und Dienstag (21. Mai 2024), 06:45 Uhr kam es an der Uhlandstraße in Geldern zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände des Kindergartens und hebelten dort ein Fenster auf. Durch das Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, entwendeten vermutlich aber keine Wertgegenstände.

Auch an der Örtlichkeit "Am Rodenbusch" in Geldern-Veert kam es zwischen Freitag (17. Mai 2024), 17:05 Uhr und Dienstag (21. Mai 2024), 06:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Dort beschädigten die Täter mehrere Fenster und drangen so in den Kindergarten ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, beschädigten zwei Türen sowie einen Schrank und entwendeten u.a. Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie eine Kreditkarte.

Auch an der Kolpingstraße in Geldern drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten ein und das im Zeitraum von Montag (20. Mai 2024), 18:00 Uhr und Dienstag (21. Mai 2024), 07:00 Uhr. Der oder die Täter drangen über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und beschädigten dort mehrere Schränke. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Wertgegenstände entwendeten.

Personen, die Hinweise zu den zuvor beschriebenen Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell