Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unbekannte Täter brechen mehrere Container und eine Garage auf

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Mai 2024), 14:00 Uhr und Dienstag (21. Mai 2024), 12:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Auf dem Bock" in Wachtendonk zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände an der genannten Örtlichkeit und brachen dort drei Container auf bzw. hebelten eine Garage auf. Zu einer möglichen Tatbeute kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Zeugenhinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell