Polizei hat Temposünder im Blick

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 20. Kw (13. bis 19. Mai 2024) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 584 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Darunter war auch ein Verkehrsteilnehmer welcher am Donnerstag (16. Mai 2024) auf der Grunewaldstraße in Goch, mit 117km/h bei erlaubten 70km/h gemessen wurde. Den Mann erwartet ein Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Hinzu kamen 33 geahndete Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, wo Autofahrende u.a. ihr Handy während der Fahrt genutzt oder Vorfahrtsverletzungen begangen hatten. Auch Rad- und Pedelecfahrende sowie die Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern wurden in der 20.Kw 2024 durch die Polizei kontrolliert. Dabei kam es im Kreisgebiet zu insgesamt 13 Verstößen.

Im gesamten Kreisgebiet werden auch weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

