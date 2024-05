Emmerich am Rhein-Praest (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (16. Mai 2024), 22:00 Uhr und Freitag (17. Mai 2024), 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Örtlichkeit "Das Krusensträßchen" in Emmerich ein. Der oder die Täter beschädigten zwei Türen und gelangten so in die Lagerhalle. Aus dieser entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge, ...

mehr