POL-RT: Weiterer Brand

Reutlingen (ots) - Großbettlingen (ES): Wäschetrockner in Brand geraten Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagmittag in einem Wohnhaus im Hölderlinweg ein Wäschetrockner in Brand geraten. Gegen 12.40 Uhr bemerkte ein Bewohner Brandgeruch aus dem Keller entdeckte in der Folge, dass der Wäschetrockner Feuer gefangen hatte. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und ...

