Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto fährt über Kreisverkehr

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk (L 560) / Hoher Weg / Raiffeisenstraße;

Unfallzeit: 22.10.2023, 22.25 Uhr;

Die Autofahrt eines 33-Jährigen endete am Sonntagabend in Ahaus an einem Straßenbaum. Zuvor war der Ahauser den Vredener Dyk aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er gegen 22.25 Uhr kurz vor dem Kreisverkehr Raiffeisenstraße / Hoher Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, über die Mittelinsel driftete und schließlich abrupt durch den Stamm gestoppt wurde. Dabei verletzte er sich leicht, an dem Wagen entstand Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Er sei einem Tier ausgewichen, gab der 33-Jährige als Ursache des Geschehens an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell