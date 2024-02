POL-PDWIL: Vollstreckung eines Haftbefehls

Schalkenmehren (ots) - Am 16.02.2024 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines Pkw, welcher in der Maarstraße in Schalkenmehren geparkt war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Fabian Donkers, POK Mainzer Straße 19 ...

mehr