POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hillesheim (ots) - Am Alten Bahnhof in Hillesheim kam es in der Nacht vom 15.02.2024 auf den 16.02.2024 zu Einbrüchen in die Geschäftsräume eines dortigen Lokals sowie einem Fachgeschäft für Zweiräder. Durch Aufhebeln/Einschlagen von Fenstern gelangten die bislang unbekannten Täter ins Innere der Geschäftsräume. Dort entwendeten die Täter Werkzeugmaschinen, Bargeld, Zigaretten und Spirituosen. Jegliche Hinweise ...

