Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Geschwister-Scholl-Str., 55129 Mainz in Höhe der Autobahnauffahrt zur A60 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Der PKW befährt die Geschwister-Scholl-Str. in Fahrtrichtung Rheinhessenstraße. An der Lichtzeichenanlange in Höhe der Autobahnauffahrt zur A60 ordnet sich der PKW in die Linksabbiegerspur ein. Beim Linksabbiegen kommt es zur Kollision mit einer kreuzenden Straßenbahn. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden, die Straßenbahn kann ihre Fahrt fortsetzen. Personen kamen bei dem Verkehrsunfall nicht zu Schaden.

Da die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang widersprüchlich erscheinen bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen werden gebeten die Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.:06131/654310) zu kontaktieren.

