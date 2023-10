Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zornheim - Einbruch in Wohnhaus, Handy geortet

Mainz (ots)

Am 05.10.2023 meldete sich eine 58-jährige Zornheimerin bei der Polizei und teilte mit, dass sie ihren Rucksack samt Handy und Geldbörse vermisst. Sie hatte ihr Handy daraufhin geortet und konnte den Rucksack mit dem Smartphone in einem Gebüsch Zornheim und Mommenheim auffinden. Die Geldbörse befand sich jedoch nicht mehr im Rucksack. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, waren bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht in das Haus in der Kreuzstraße in Zornheim eingebrochen und hatten den Rucksacke unbemerkt entwendet. Am Tatort wurde eine Spurensuche durchgeführt und die weiteren Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen.

Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges im Bereich Zornheim gesehen, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

