Geldern (ots) - Im Zeitraum von Freitag (17. Mai 2024) und Dienstag (21. Mai 2024) kam es in Geldern zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten. Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zu den drei Sachverhalten welche der Polizei bekannt wurden. Im Zeitraum von Freitag (17. Mai 2024), 09:15 Uhr und Dienstag (21. Mai 2024), 06:45 Uhr kam es an der Uhlandstraße in ...

