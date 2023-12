POL-NB: Verkehrsunfall bei Gülzowhof

Demmin (ots) - Am 02.12.2023 ereignete sich gegen 13:00 Uhr in der Schlossstraße in Dargun ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Schlossstraße in Richtung Gnoien. Als die 35-jährige deutsche vorausfahrende Fahrerin nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit ...

