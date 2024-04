POL-HI: sicher.mobil.leben - Polizeiinspektion Hildesheim beteiligt sich an länderübergreifender Kontrolle für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hau). Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 16.04.2024 bis Mittwochmorgen, den 17.04.2024 Zutritt zu einer Schule in der Straße "Vor der Burg" in Bad Salzdetfurth verschafft. Nach jetzigem Ermittlungsstand konnten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangen und hier letztlich ca. 600,-EUR ...

