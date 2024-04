POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in einer Schule in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - (pia) Am Dienstag, dem 16.04.2024, kam es zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl aus dem Fahrrad-Käfig am Gleis 2 des Bantelner Bahnhofs. Die unbekannten Täter entfernten dabei eine Gitterwand des Fahrrad-Käfigs und verschafften sich so Zutritt. Anschließend entwendeten die Täter ein, mit einem Kettenschloss gesichertes, hochwertiges E-Mountainbike mit grauen Rahmen der Marke ...

