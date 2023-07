Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet Wörrstadt - Zeugen gesucht

Wörrstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22:30 Uhr auf Montag, 07:30 Uhr werden im Stadtgebiet Wörrstadt mehrere ordnungsgemäß am Fahrbahnrand oder in der Grundstückseinfahrt geparkte PKW beschädigt. Im Bereich der Rheingrafen-, Obere Tal- und Leipziger Straße werden an 9 PKW Fahrzeugreifen zerstochen und hiervon an 3 PKW der Fahrzeuglack zerkratzt. Die Polizei Wörrstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732/911-2900 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwwoerrstadt@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

