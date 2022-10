Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckscheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

An insgesamt drei Pkw´s wurden durch unbekannte Täter die Heckscheiben beschädigt. Diese waren im Zeitraum von Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr auf dem Parkplatz "Alter Friedhof" abgestellt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern machen können. Diese setzen sich bitte telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 025840/2022, mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau in Verbindung.(rk)

