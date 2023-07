POL-PIAZ: Wörrstat - Betrunken Unfall gebaut

Wörrstadt (ots) - In der Nacht vom 23.06.2023 auf den 24.06.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wörrstadt in der Straße Am Zollstock. Es wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Anschließend wurden Räumlichkeiten in dem Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, ...

