FW Kamen: Feuer zerstört Gartenlauben

Am späten Samstagabend (27.08.2022) wurde die Feuerwehr Kamen um 23:29 Uhr in den Stadtteil Kamen Heeren zu einer brennenden Gartenlaube alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle in der Rathenaustraße hatte das Feuer aufgrund einer sehr engen Bebauung auf weitere Gartenlauben und Geräteschuppen übergegriffen. Eine direkt am Brandherd gelegene Trafostation der Stadtwerke war ebenso wie angrenzende Wohnhäuser akut von einer weiteren Brandausbreitung gefährdet. Es erfolgte umgehend eine Alarmierung weiterer Einheiten zur Unterstützung sowie die Evakuierung der gefährdeten Wohngebäude. Ein massiver Löschangriff von mehreren Seiten und eine Riegelstellung zur Gebäudesicherung (Wohngebäude und Trafostation) zeigte schnell die gewünschte Wirkung und das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. In einem der brennenden Geräteschuppen waren unter anderem auch drei 11 kg Propangasflaschen gelagert, welche durch die Hitze bereits brennendes Gas abgaben. Es erfolgte eine längere Kühlung der Gasflaschen aus gesicherter Position, bis diese entleert waren und gefahrlos geborgen werden konnten. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Kamen um 02:30 Uhr. Neben dem Löschzug III (Kamen Heeren) war der Löschzug I (Kamen Mitte/Südkamen), die hauptamtliche Wache und die Feuerwehr Bönen (Drehleiter) im Einsatz eingebunden. Zwei Rettungswagen aus Kamen, ein Notarzt der Feuerwehr aus Hamm sowie die Polizei und Mitarbeiter der Stadtwerke waren ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 46 Einsatzkräften im Einsatz eingebunden. Verletzt wurde niemand.

