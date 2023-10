Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waffe im Handschuhfach/ Diebstahl aus Wohnmobil/ Reifen zerstochen/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Fichtestraße fiel der Blick eines Polizeibeamten auf das geöffnete Handschuhfach eines 18-jährigen Pkw-Fahrers. Daraus lugte der Griff einer Pistole hervor. Die Beamten forderten die beiden Insassen zum Aussteigen auf, legten ihnen zur Sicherung Handfesseln an und durchsuchten das Fahrzeug. Die Waffe im Handschuhfach stellte sich als Schreckschusswaffe heraus. Die Polizeibeamten stellten die Waffe sicher. Der Fahrer gab an, nichts von der Waffe zu wissen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Aus einem an der Deilinghofer Straße geparkten Wohnmobil wurden am Dienstag zwischen 12 und 13.50 Uhr diverse Gegenstände gestohlen, darunter Kleidung, eine Spielekonsole sowie eine Bankkarte. Als der Fahrer nach einem Spaziergang zu seinem Fahrzeug zurückkam, war das Innere des Wohnmobils durchwühlt. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am der Straße Langer Graun wurden in der Nacht zum Dienstag oder im Laufe des Vormittags Reifen von insgesamt drei Pkw zerstochen.

Eine 87-jährige Hemeranerin wurde am Montagnachmittag beim Einkaufen in einem Warenhaus an der Hauptstraße bestohlen. Gegen 15.30 Uhr wechselte sie aus einem anderen Geschäft in das Warenhaus. Dort stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die oft in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell