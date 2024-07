Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Niederstetten zu. Der 59-Jährige war mit seiner Moto Guzzi gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1020 von Niederstetten in Richtung Eichhof unterwegs. Zwischen den Einmündungen nach Sichertshausen und Eichhof scherte der Mann nach links aus, um einen Überholvorgang zu starten. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden VW Golf einer 64-Jährigen und stieß mit seiner Maschine gegen die linke Seite des Pkws. Aufgrund der Kollision geriet der Motorradfahrer ins Schlingern, stürzte und kam circa 50 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Aufgrund der schweren Verletzungen, welche er bei dem Sturz erlitt, musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L1020 zeitweise durch die Feuerwehr voll gesperrt werden.

Freudenberg: Aluflachbodenboot gestohlen - Zeugen gesucht

In den vergangenen beiden Wochen entwendete eine unbekannte Person ein Aluflachbodenboot in Freudenberg. Der 33-Jährige Besitzer hatte das Boot am 1. Juli am Ufer des Mains im Mühlgrund auf Höhe des Friedhofswegs abgelegt und mit einer Kette und einem Schloss gesichert. Am Montag, den 15. Juli, stellte er das Fehlen des Bootes fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Aluflachbodenboots machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 240 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

