Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Keine gute Idee: Aufmerksamer Ehemann zieht Notbremse, weil seine Frau etwas im Zug vergessen hatte

Oschersleben (Bode) (ots)

Am Dienstag, den 3. Oktober 2023 gegen 20:28 Uhr betätigte ein 61-jähriger Reisender im Zug von Halberstadt nach Magdeburg in der Anfahrt missbräuchlich die Notbremse. Die Zugbegleiterin wurde Zeugin dieser Tat. Eine Beamtin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg befand sich ebenfalls in dem Regionalexpress. Als dieser plötzlich stoppte, eilte sie zu dem augenscheinlich hilfebedürftigen Reisenden und befragte ihn nach den Gründen für die Betätigung der Nothilfeeinrichtung. Der Deutsche gab an, dass seine Frau beim Ausstieg in Oschersleben (Bode) etwas im Zug vergessen hatte, was er ihr noch geben wollte. Da dies kein ausreichender Grund für das Betätigen der Notbremse ist, stellte die mitreisende Bundespolizistin die Identität des Mannes fest, belehrte ihn und fertigte eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell