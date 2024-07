Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach: Unbekannter beschädigt Fahrzeugreifen - Zeugen gesucht

Im letzten halben Jahr wurden in Weißbach mehrfach Reifen von Kleintransportern beschädigt, die Polizei sucht nun Zeugen. Die Fahrzeuge standen geparkt auf dem Parkplatz einer Transportfirma in der Crispenhofer Straße. Der bislang unbekannte Täter schraubte Schrauben in die Reifen der Transporter oder legte diese so aus, dass sie darüberfuhren. Möglicherweise wurden auch Fahrzeuge von umliegenden Firmen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

