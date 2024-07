Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montag (01.07.), gegen 8.30 Uhr, befuhren eine Passat-Kombi-Fahrerin aus Bebra und ein Audi-Fahrer aus Sontra die Lindenallee in Richtung Bismarckstraße. Kurz vor dem dortigen Kreisel musste die Fahrerin aus Bebra nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Fahrer aus Sontra erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall

Bebra-Breitenbach. Am Dienstag (02.07.), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein Wildecker mit einer selbstfahrenden Kehrmaschine die Lüdersdorfer Straße in Richtung Bebra-Lüdersdorf. Ein BMW-Kombi-Fahrer aus Bebra fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Einmündung Bitzenweg kam der Wildecker nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem BMW-Kombi zusammen. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg

VB

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Montag (01.07.), gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Vogelsbergstraße in Richtung Rockelsgasse und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße "Am Wörth" einbiegen. Dabei kollidierte er aus noch unbekannten Gründen mit dem Opel Astra eines 48-jährigen Fahrers, welcher die Vogelsbergstraße in Richtung Königsberger Straße befuhr. Bei dem Unfall wurden der 48-jährige Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von 5.800 EUR.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell