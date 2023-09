Polizei Mettmann

POL-ME: 84-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben - Mettmann - 2309077

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, kam es am Mittwochmorgen (13. September 2023) auf der Talstraße in Mettmann zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Langenfelderin schwer verletzt wurde. Die Seniorin befand sich im hinteren Teil eines Krankentransporters, als dieser aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die 84-Jährige wurde aus dem erheblich zerstörten Fahrzeug geborgen und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde (siehe dazu unserer Pressemeldung OTS 2309055 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5602453

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Die Polizei wurde nun darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Seniorin während ihres Aufenthaltes in dem Krankenhaus verstorben ist. Ob die Langenfelderin an den Folgen des Verkehrsunfalls oder aufgrund ihrer Krankheit verstorben ist, soll nun ein eingeleitetes Todesermittlungsverfahren klären.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell