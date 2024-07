Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Altkleidercontainer aufgebrochen - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Altkleidercontainer aufgebrochen

Homberg (Ohm). Das Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers in der Straße "Am Kämpfberg" in Büßfeld brachen Unbekannte zwischen dem 02. Juni und dem 01. Juli auf. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Entwendet wurde ersten Informationen nach nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Schlitz. Die Transportboxen eines Lkw stachen Unbekannte am Dienstag (02.07.) auf. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in der Jahnstraße. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

