POL-PDNW: Durchfahrtskontrollen Elmsteiner Tal

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag (09.05.2024), wurde hiesiger Polizeidienststelle kurz nach 11.00 Uhr ein in deutlichen Schlangenlinien fahrender Pkw auf der Bundesstraße 39 in Höhe der Adolf-Kolping-Straße gemeldet. Der VW Golf konnte durch eine Polizeistreife in der Branchweilerhofstraße kontrolliert werden. Alle vier Fahrzeuginsassen waren deutlich alkoholisiert. Dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 2,31 Promille ...

