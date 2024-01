Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der Büttnerstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein 17-jähriger Dortmunder ist am Sonntagabend (28. Januar) von mehreren Personen in der Büttnerstraße in Dortmund ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Laut ersten Erkenntnissen hielt der Dortmunder mit seinem Roller in der Büttnerstraße an, um sich mit Freunden zu unterhalten. Dabei saß er am Straßenrand auf seinem Roller. Plötzlich griffen ihn mehrere unbekannte Personen von hinten an und stießen ihn zu Boden. Einer der Täter habe auf den Oberkörper des Rollerfahrers geschlagen und die Herausgabe seiner Handtasche gefordert. Nachdem der 17-Jährige seine Umhängetasche ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter. Der Dortmunder blieb unverletzt.

Bei den Tätern soll es sich um vier oder fünf Männern handeln. Alle bis auf der Haupttäter waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Der Haupttäter war mit einer hellen Jacke bekleidet.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Raub beobachtet und kann Angaben zu der Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter 0231/132-7441 entgegen.

