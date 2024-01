Polizei Dortmund

POL-DO: Mann flüchtet nach Verkehrsunfall in Dortmund-Wickede

Dortmund (ots)

Die Beamten der Polizei Dortmund waren in der Nacht zu Montag (29. Januar) gegen 00:32 Uhr auf dem Weg zu einem Alleinunfall. An der Unfallörtlichkeit am Osterschleppweg / Steinbrinkstraße in Dortmund, konnten sie nur ein verlassenes Fahrzeug feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer den Osterschleppweg in Richtung Westen. In Höhe der Steinbrinkstraße verlor er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb beschädigt in einem Straßengraben stehen. Vor Eintreffen der Polizei, flüchtete der Verursacher vom Unfallort.

Noch während der Unfallaufnahme kehrte der mutmaßliche Fahrer, ein 31-Jähriger aus Emsdetten, zur Steinbrinkstraße zurück. Dabei stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Für die weitere Sachverhaltsklärung fuhren die Einsatzkräfte mit ihm zur nächsten Polizeiwache. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 15.000 Euro.

