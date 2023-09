POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach versuchter Brandstiftung

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagabend, den 12.09.2023, ist es auf dem Westring in Pinneberg in Höhe der Langen Twiete zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw gegen einen Ampelmast geprallt ist. Der Beifahrer ist verstorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Pinneberger kurz nach 21:00 Uhr mit einem Lkw den Westring aus Richtung Mühlenstraße kommend in Richtung LSE und beabsichtigte ...

