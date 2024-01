Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in einem Supermarkt in Dortmund-Aplerbeck

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0105

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discount-Supermarkt in Dortmund-Aplerbeck am Freitagabend (26. Januar) sucht die Polizei noch Zeugen. Der Täter setzte bei der Tat Reizgas ein.

Den ersten Angaben einer 56-jährigen Mitarbeiterin zufolge kam der unbekannte Mann kurz vor Ladenschluss - gegen 20.55 Uhr - zur Kasse. Er fragte die Mitarbeiterin nach Zigaretten, die sie ihm aus einem Regal holte. Als sie anschließend kassieren wollte und die Kasse öffnete, griff der Täter hinein. Mit einem vierstelligen Bargeldbetrag flüchtete er anschließend Richtung Ausgang. Die 56-Jährige lief dem Mann noch hinterher und wollte ihn festhalten. Daraufhin setzte er Reizgas gegen sie ein.

Die Mitarbeiterin wurde dadurch leicht verletzt, verzichtete aber auf eine Behandlung vor Ort.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hager mit schmalem Gesicht, dünnes helles Haar, blaue Augen, ungepflegtes Erscheinungsbild, trug eine schwarze FFP2-Maske und schwarze Kleidung (Hose und Pullover), sprach mit einer tiefen Stimme ohne Akzent. Vermutlich besuchte er das Geschäft nicht zum ersten Mal.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

