Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugensuche nach versuchtem schwerem Raub: 29-Jähriger durch Pfefferspray leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0104

Nach einem versuchten schweren Raub an der Kreuzung Bornstraße/Missundestraße in Dortmund sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag (26. Januar) gegen 2:20 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 29-jähriger Dortmunder auf dem Heimweg, als an besagter Kreuzung plötzlich zwei Personen auf ihn zukamen. Eine Person hätte zunächst versucht, ihn von hinten zu umklammern und ihm so das Smartphone aus der Hand zu reißen - ohne Erfolg, denn der 29-Jährige wehrte sich dagegen. Danach zückte ein zweiter Täter (dieser trug einen Rucksack) ein Pfefferspray und sprühte ihm dies ins Gesicht. Danach flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung Missundestraße/Schleswiger Straße.

Die beiden Täter beschrieb der Geschädigte so: Der erste Täter, der ihm das Handy entreißen wollte, war zwischen 20 und 22 Jaren alt, zwischen 175 und 180 cm groß und schwarz gekleidet. Der zweite Täter wurde bezüglich Alter und Größe ähnlich beschrieben, trug aber einen Rucksack und etwas sportlichere Kleidung.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen die etwas gesehen oder gehört haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell