Polizei Dortmund

POL-DO: U42 kollidiert nach Verkehrsunfallflucht mit verbogenem Zaun - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht an der Haltestelle "Theodor-Fliedner-Heim" in Dortmund am 17. Januar (Mittwoch) um 18:38 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache einen Stahlmattenzaun im Bereich der Haltestelle beschädigt, diesen dadurch in den Gleisbereich gebogen und ist anschließend geflüchtet. Nur kurze Zeit später fuhr eine Stadtbahn - die U42 in Richtung Hombruch - in den auf die Gleise ragenden Zaun und wurde dabei beschädigt (über zehn Meter lange Kratzspur).

Aufgrund der Uhrzeit und erster Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass zum Unfallzeitpunkt reger Betrieb an der Haltestelle herrschte. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort jemand etwas gesehen hat.

Wenn Sie Hinweise zu dem Auto und dessen Fahrer/Fahrerin geben können, melden Sie sich bitte auf der Polizeiwache Dortmund-Mitte unter 0231/132-1121.

