Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Sicherstellung in Dortmund-Mitte: Wem gehört dieses Werkzeug?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0100

Am Dienstag, 19. September 2023, wurden in der Schleswiger Straße in Dortmund im Rahmen eines Polizeieinsatzes mehrere Werkzeuge sichergestellt.

Bislang konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden. Die Polizei fragt nun: Wer vermisst sein Werkzeug oder kann Angaben zu den abgebildeten Gegenständen machen?

Die Bilder dazu finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/125516

https://polizei.nrw/fahndung/125518

Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

