POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach mutmaßlichem Betrüger

Die Polizei Dortmund sucht mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Ersten Ermittlungen zufolge steht der bislang unbekannte Mann im Verdacht am 16. August 2023 gegen 14.30 Uhr an einem Parkplatz auf der Wulfhofstraße in Dortmund eine Geldbörse aus einem Auto entwendet zu haben. Anschließend hob er unberechtigter Weise in Bochum-Höntrupp sowie in Bochum-Goldhamme Geld vom Konto der 75-jährigen Eigentümerin ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können. Die Fotos des Tatverdächtigen sehen Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/125585

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

