Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Rüsselsheim: Polizei kontrolliert Lokale

Raunheim/Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Sonntag (06.08.) in den Abendstunden drei Lokale in Raunheim bzw. Rüsselsheim.

In einem Lokal verstieß der Betreiber gegen seine Pflicht zur Überprüfung von Spielern in den Sperrdateien der Länder. Zudem wurden hier Verstöße gegen die Pfandbestimmung festgestellt. In einer weiteren Lokalität konnte im Tresenbereich eine zugriffsbereite Federdruckwaffe und eine Gaspistole festgestellt werden. Weiterhin wurden unversteuerte Zigaretten, die offenbar zum Einzelverkauf vorgesehen waren, durch die Ordnungshüter sichergestellt.

Im dritten Fall konnten zwei illegal aufgestellte Geldspielautomaten bemerkt werden. Auch dieser Inhaber verstieß gegen die Pflicht zur Überprüfung von Spielern in den Sperrdateien der Länder, nahm weiterhin bauliche Veränderungen im Lokal vor und überschritt damit die zulässige Anzahl von zwei Spielgeräten pro Schank-oder Speisewirtschaft.

Die Betreiber erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Die Gaststättenkontrollen werden fortgesetzt.

