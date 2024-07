Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbike gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Breitenbach. Unbekannte entwendeten am Montag (01.07.) ein Mountainbike der Marke Stevens, Modell Jura im Wert von rund 2.500 Euro. Das Zweirad war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz im Bereich einer Schulsporthalle in der Straße "Im Baumgarten" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell