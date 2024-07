Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fundunterschlagung Bad Hersfeld. Am Freitagmittag (28.06.) verlegte ein 62-jähriger Mann an einem Verkaufsstand in der Straße "Am Markt" sein Mobiltelefon. Vermutlich fanden Unbekannte das I-Phone 14 im Wert von etwa 750 Euro auf und gaben es nicht an den Besitzer zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über ...

