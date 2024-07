Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbeutel und Eintrittskarte - Diebstahl aus Kiosk

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Geldbeutel und Eintrittskarte

Alsfeld. Während eines Besuchs am Sonntag (30.06.), zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr, in einem Freibad in der Straße "An der Bleiche" stahlen Unbekannte die Geldbörse sowie die Eintrittskarte einer 54-jährigen Frau aus Alsfeld. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung oder verschließen Sie diese sicher. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie unbedingt erforderlich.

Diebstahl aus Kiosk

Alsfeld. Aus einem Kiosk in der Straße "An der Bleiche" stahlen Unbekannte Süßigkeiten und Eis im Wert von rund 300 Euro. Der Diebstahl wurde am Montag (01.07.) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell