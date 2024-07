Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall - Unfall im Vorbeifahren - Zeugenaufruf - Unfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (28.06.), gegen 7:30 Uhr, befuhren eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein, ein 23-jähriger Transporter-Fahrer aus Oberaula und ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein in genannter Reihenfolge die B324 aus Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld. Verkehrsbedingt bremse die 19-Jährige ihr Fahrzeug hinter einem Bus ab. Der Transporter-Fahrer konnte rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zum Stehen. Der 18-jährige Pkw-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang jedoch vermutlich zu spät und fuhr dem Transporter hinten auf. Durch die Wucht wurde der Transporter auf den vorderen Pkw geschoben. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 9.000 Euro.

Unfall im Vorbeifahren - Zeugenaufruf

Heringen. Am Freitag (28.06.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die L3255 von Herfa kommend in Richtung Heringen. Kurz vor dem Abzweig Wölfershausen kam ihr nach aktuellem Kenntnisstand ein silber-grauer Pkw entgegen. Da das entgegenkommende Fahrzeug aus noch unklaren Gründen auf den Fahrstreifen der 63-Jährigen geriet, berührten sich beim Vorbeifahren beide Außenspiegel, wobei die Spiegelabdeckung beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall

Niederaula. Am Sonntag (30.06.), gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlitz die B62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Breitenbach am Herzberg. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich der B62 fuhr die 50-Jährige nach momentanen Informationen auf die Linksabbiegerspur. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie mit der entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 53-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin aus Schlitz wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Die Pkw-Fahrerin aus Kirchheim wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

