POL-OH: Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Einbruch in Büro - Mehrere Einbrüche und Diebstähle in Großenlüder und Hainzell

Fulda (ots)

Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Gersfeld. Unbekannte Täter besprühten die Wand einer Unterführung in der Hauptstraße in Hettenhausen mit einem Schriftzug sowie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Schmierereien sind einem aufmerksamen Bürger am Sonntagnachmittag (30.06.) aufgefallen und der Polizei gemeldet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Einbruch in Büro

Fulda. Indem sie ein Fenster einwarfen verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag (27.06.), 22.15 Uhr, und Freitag (28.06.), 11.30 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Büroraum in der Magdeburger Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Beamer sowie eine schwarze Geldkassette mit rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Mehrere Einbrüche und Diebstähle in Großenlüder und Hainzell

Großenlüder/Hosenfeld. In der Nacht zu Donnerstag (27.06.) kam es in Großenlüder und Hainzell zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen.

Unbekannte Täter begaben sich am Mittwochabend zur Garage eines Zweifamilienhauses in der Mühlenstraße in Kleinlüder. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie das Garagentor und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Mit einem roten Roller "REX RS750" im Wert von rund 250 Euro flüchteten sie.

Auch im Ortsteil Hainzell trieben Langfinger ihr Unwesen. So drangen Unbekannte im Lüderweg zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr in einen grauen Mercedes ein und stahlen eine Geldbörse von der Rückbank sowie ein versandfertiges Paket aus dem Kofferraum. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 250 Euro.

Die Doppelgarage eines Einfamilienhauses in der Hessenstraße wurde ebenfalls zum Ziel. Dort stahlen die Täter ein Herren- sowie ein Damenfahrrad. Beide Zweiräder wurden in Tatortnähe wieder aufgefunden.

In der Hinterdorfstraße hielten sich gegen 3.25 Uhr drei Unbekannte auf dem Grundstück eines Wohnhauses auf und versuchten ohne Erfolg Gebäudetüren sowie Autotüren zu öffnen. Aus einer unverschlossenen Scheune entwendeten sie ein rotes Brecheisen im Wert von rund 30 Euro und flüchteten wieder.

Außerdem drangen Unbekannte in der Bergstraße in die Garage eines Einfamilienhauses ein und stahlen einen Motorroller. Der Roller wurde in Tatortnähe wieder aufgefunden. Auch in der Brüder-Grimm-Straße wurde ein Motorroller entwendet und in der Nachbarschaft abgestellt aufgefunden.

Durch die Diebstähle entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die laufenden Ermittlungen der Polizei in Neuhof klären.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei in Bezug auf Einbruchsschutz:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon-, Garagen- sowie Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit - Achten Sie darauf, dass ihre Abwesenheit für Unbekannte nicht offensichtlich ist (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

In Sachen Schutz vor Diebstählen aus Pkw gilt:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch wenn sie es nur kurz zurücklassen und überprüfen Sie immer, dass ihr Fahrzeug auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - bei automatischen Verschlusssystemen informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen in Ihrem Pkw. - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Patrick Bug / Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell