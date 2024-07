POL-OH: Diebstahl von Regenrinnen in Schotten - Pferdekoppel geöffnet - Zwei Tiere verletzt - Steuergeräte von Mähdrescher gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl von Regenrinnen in Schotten

Schotten. Zwischen Mittwoch (19.06) und Dienstag (25.06) demontierten und entwendeten unbekannte Täter Regenrinnen sowie Fallrohre von Garagen eines Bankgebäudes in der Vogelsberger Straße. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferdekoppel geöffnet - Zwei Tiere verletzt

Grebenhain. Zwischen Donnerstagabend (27.06.), gegen 22.30 Uhr, und Freitagmorgen (28.06.), etwa 4 Uhr, öffneten Unbekannte einen mittels Vorhängeschloss gesicherten Weidezaun einer Pferdekoppel in der Straße "Am Moosbach" in Zahmen gewaltsam. Die sechs auf der Weidefläche befindlichen Tiere konnten später auf einer rund 300 Meter entfernten Wiese aufgefunden werden.

Ein Pferd lahmte. Ein weiterer Hengst hatte eine Verletzung an der Innenseite eines Beins und mehrere leichte Schürfwunden am Kopf. Woher genau diese Verletzungen stammen, ist aktuell noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Steuergeräte von Mähdrescher gestohlen

Nieder-Ohmen. Unbekannte stahlen zwischen Freitag (21.06.) und Samstag (29.06.) die Steuergeräte eines Mähdreschers des Herstellers Claas. Diese haben einen Wert von circa 15.000 Euro. An dem Fahrzeug entstand hierdurch zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zur Tatzeit stand die Arbeitsmaschine auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Helgenweg.

